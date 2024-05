„Tierisch stark“: Fachmesse rund ums Tier als Publikumsmagnet

Die erste Fachmesse der tierbezogenen Dienstleister zog rund 500 Besucher mit ihren Lieblingen an.

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 15:12 / ©WKK/Dietmar Wajand

Am Samstag, den 4. Mai, ludien die tierbezogenen Dienstleister in Kärnten erstmals zur Fachmesse mit dem Motto „Tierisch stark“. Die Besucher konnten sich über alle Themen rund ums Tier informieren – von Tiertraining über Tiersitting bis hin zu Wellness und Beauty.

©WKK/Dietmar Wajand V. l.: Heidrun Pusch, Berufsgruppensprecherin der tierbezogenen Dienstleister, Sigrid Fürst, Arbeitsgruppe „Tierisch stark“ und Petra Engl-Kreuzer, Landesinnungsgeschäftsführerin Personenberatung und Personenbetreuung.

Großes Interesse für Angebote rund ums Tier

„Es war der bunte Angebotsmix, der die Besucher in Scharen herbeiströmen ließ“, ist Klaus Kronlechner, WK-Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk, überzeugt. „Eine derartige Veranstaltung hat es in Kärnten noch nie gegeben und das Interesse zeigt, dass der Informationsbedarf über das vielfältige Angebot rund ums Tier groß ist.“ Rund 500 Besucher, darunter auch WK-Präsident Jürgen Mandl, strömten am Samstag zum Makerspace Carinthia, um sich bei den insgesamt 27 tierbezogenen Dienstleistern selbst ein Bild zu machen. Auch Jutta Wagner, Tierombudsfrau des Landes Kärnten, war mit einem Stand vertreten.

©WKK/Dietmar Wajand

Von Tierernährungsberatern bis hin zu Tierenergetikern

„Wir hatten von Tiertrainern über Tierernährungsberater bis hin zu Tiersittern und Tierenergetikern alles zu bieten. Dazu gab es spannende Vorträge mit Tipps zur Erziehung, Pflege oder auch Ernährung. Da blieben keine Wünsche offen“, so Kronlechner. Das umfassende Angebot sprach sowohl Hunde- und Katzenbesitzer als auch Kleintier- und Pferdehalter an. Die Besucher wurden vor Ort persönlich beraten und vom Melcherhof aus Grafenstein mit Kuchen und Kaffee bewirtet. Der gesamte Erlös kommt den Tieren auf dem Gnadenhof zugute. Nach dem großen Erfolg ist eine Fortsetzung im nächsten Jahr fest eingeplant.