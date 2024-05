Transparenz-Preis: Villach erneut unter Österreichs besten Städten

Die Demokratie-Wächter von „Transparency International“ (TI) engagieren sich global gegen Korruption. Transparenz, also offener und überprüfbarer Umgang mit Geld und Informationen, zählt dabei zu den wichtigsten Instrumenten. Aus diesem Grund erstellt „TI Austria“ regelmäßig ein Städte-Ranking, bei dem Österreichs kommunale Verwaltungen bewertet und verglichen werden. Es gibt dabei rund 50 Kriterien, zum Beispiel Transparenz beim Budget, in Gremien, Vergabewesen und Beschaffung, Personalauswahl, Soziales, Raumordnung oder Unternehmensbeteiligungen. Das Ranking für 2024 wurde nun in Wien präsentiert. Es bringt einen Riesenerfolg für Villach: Die Stadt wurde mit einer „Transparency Trophy in Bronze“ in der Kategorie „Dritter Platz“ ausgezeichnet, nur geschlagen von drei Landeshauptstädten: Wien auf Platz 1 sowie Graz und Linz, denen jeweils ein zweiter Platz zugesprochen wurde. 76 weitere Städte und Gemeinden klassierten sich hinter Villach.

Weiterer Sprung nach oben

„Bereits vor zwei Jahren hatten wir es auf Platz 5 geschafft. Diesmal ging es noch weiter nach oben“, freut sich Bürgermeister Günther Albel. „Nachvollziehbarer Umgang mit öffentlichem Geld und Informationen ist uns in Villach besonders wichtig. Ich sehe dieses Ranking als ein-

drucksvolle Bestätigung unseres Weges.“ Für Magistratsdirektor Christoph Herzeg ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg für die gute Arbeit, die im Rathaus geleistet wird. „Erst im Vorjahr haben wir einen Bundes-Verwaltungspreis erhalten, zudem gab es national und international gleich mehrere Ehrungen für nachhaltiges Arbeiten“, verweist er auf die konstant hohe Qualität der Villacher Verwaltung.

