Verkehrsunfall in Kirchberg: Auto überschlug sich und fing Feuer

Eine 40-jährige Österreicherin fuhr am Dienstagmorgen mit ihrem Auto in Kirchberg auf der Brixentalstraße aus Richtung Kitzbühel kommend in Richtung Westendorf. Ihre etwa einjährige Tochter fuhr ebenfalls im Kindersitz mit. Zur gleichen Zeit lenkte eine 51-jährige Schweizerin ihr Auto in die entgegengesetzte Richtung. Auf dem Beifahrersitz fuhr ihr 56-jähriger Gatte mit. Plötzlich geriet das Auto der 40-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Streifung der Fahrzeuge.

Auto überschlug sich

Dadurch geriet das Auto der 51-jährigen ins Schleudern und überschlug sich am Bankett. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und konnten sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Unmittelbar danach fing das Auto Feuer. Es wurde von der Feuerwehr Kirchberg gelöscht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 16:17 Uhr aktualisiert