Transparenz in den Gemeinden: Das sind die Gewinner

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 17:50 / ©5min.at

Die Stadt Wien führt erneut das Ranking an, mit einem beeindruckenden Erfüllungsgrad von 87,57%. Auf den zweiten Platz teilen sich mit einem geringen prozentuellen Unterschied die Städte Graz mit 78,67% und Linz mit 78,02%. Auf dem dritten Platz befindet sich dieses Jahr die Stadt Villach mit einem Erfüllungsgrad von 77,47%, was einer Verbesserung um 4,16% im Vergleich zum letzten Index entspricht. Diese Städte werden von Transparency International Austria mit der „Transparency Trophy“ in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Deutliche Verbesserungen und besorgniserregend Rückgänge

In der aktuellen Bewertung der Gemeinden und Städte Österreichs zeigen sich sowohl deutliche Verbesserungen als auch besorgniserregende Rückgänge. Einige Gemeinden wie Bad Ischl, Neunkirchen, Wiener Neustadt, Mödling und Strasshof an der Nordbahn haben im Jahr 2023 ihre Umsetzungsquote deutlich erhöht. Im Gegensatz dazu verschlechterten sich Wels und Ebreichsdorf im Vergleich zum Vorjahr.Der Index 2024 analysiert die 80 einwohnerstärksten Städte und Gemeinden Österreichs. Zusätzlich wurden die Gemeinden Guntramsdorf, Hornstein, Terfens und Imst aus Eigeninitiative in den Index für das Jahr 2024 aufgenommen, wodurch dieser insgesamt 84 Gemeinden umfasst.

Korruption vermeiden

Der Vorstandsvorsitzende von Transparency International Austria, Alexander Picker, betont die Bedeutung des ITG: „Der Index Transparente Gemeinde (ITG) dient dazu, relevante Informationen über die Kommunalverwaltung für alle öffentlich zugänglich zu machen und somit Korruption im Vorhinein zu vermeiden.“ Für die Bewertung wurden 50 Transparenzkriterien in 10 Kategorien definiert, die für jede Bürgerin und jeden Bürger österreichischer Städte und Gemeinden relevant sind. Die Kategorien umfassen unter anderem „Budget, Finanzen Rechnungswesen“ und „Öffentliche Verwaltung“.

Es besteht Nachholbedarf

Der durchschnittliche Erfüllungsgrad auf nationaler Ebene liegt bei 42,23%, was erneut eine Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Jahren darstellt. Dennoch besteht noch Nachholbedarf, insbesondere in Bereichen wie dem Verkauf von öffentlichem Eigentum und dem öffentlichen Beschaffungswesen, wo ein Mangel an Transparenz herrscht.Transparency International Austria fordert Städte und Gemeinden dazu auf, relevante Informationen über alle Bereiche der Kommunalverwaltung proaktiv auf ihren Websites zu veröffentlichen und sich auf die Umsetzung des neuen Informationsfreiheitsgesetzes vorzubereiten.

Graz ist stolz darauf

Statements seitens der Stadt Graz unterstreichen die Bedeutung von Transparenz für die Bürgerbeteiligung und die aktive Gestaltung der Stadt. Bürgermeisterin Elke Kahr erklärt: „Wir sind stolz darauf, den zweiten Platz für die transparenteste Gemeinde in Österreich erreicht zu haben. Uns ist es ein besonderes Anliegen, aktiv auf unsere Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, um Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und den Servicegedanken in den Vordergrund zu stellen.“ Magistratsdirektor Martin Haidvogl ergänzt: „Der Transparenzgedanke ist seit mehr als zehn Jahren nicht nur in unserem Leitbild verankert, sondern wird auch tagtäglich gelebt. Das zeigt sich nicht nur an den schon regelmäßigen Auszeichnungen von Transparency International, sondern auch darin, dass wir auch außerhalb der hier bewerteten Homepage transparent handeln.“

Der Weg in eine transparente Verwaltung

Insgesamt verdeutlicht der ITG 2024 die Fortschritte und die noch bestehenden Herausforderungen hinsichtlich der Transparenz in österreichischen Städten und Gemeinden und unterstreicht die Bedeutung von öffentlich zugänglichen Informationen für eine transparente und korruptionsfreie Verwaltung. (APA OTS, RED 07.05)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 18:00 Uhr aktualisiert