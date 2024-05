Welpen-Schmuggel: Mann stopfte 34 Hundebabys mit Transportboxen in PKW

Am 24. April machte der Zoll an der italienischen Grenze eine besorgniserregende Entdeckung. In einem Auto befanden sich insgesamt 34 Hundewelpen, sie waren jeweils zu viert in kleinen Transportboxen untergebracht. „Der Fahrer plante die Welpen zu schmuggeln“, weiß der Kärntner Tierschutzverein Villach. Der gesundheitliche Zustand der Tiere ließ zu wünschen übrig. „Die Tiere waren nicht ordnungsgemäß geimpft, und zwei von ihnen hatten weder einen Chip noch einen Impfpass. Über die Hälfte der Welpen waren jünger als 8 Wochen und wurden offensichtlich zu früh von ihren Müttern getrennt. Bei der Übergabe an die Behörden befanden sich die Welpen in einem schlechten Gesundheitszustand“, erzählen die Tierschützer weiter. Im Fahrzeug wurden außerdem Säcke mit Papierschnipseln und zwei Flaschen Trockenfutter gefunden.

Welpen gerettet: So kannst du jetzt helfen

Die geretteten Welpen werden derzeit von Tierärzten versorgt und befinden sich in Quarantäne. Der Kärntner Tierschutzverein Villach steht nun vor einer großen Herausforderung. „Wir sind derzeit auf hohe Kosten gebunden. Diese Welpen benötigen dringend unsere Hilfe, aber die Kosten für ihre tierärztliche Versorgung, Futter und Aufzuchtmilch sind enorm. Wir bitten euch daher um eure Unterstützung. Jeder noch so kleine Beitrag kann uns sehr helfen“, bitten die Tierschützer.

Spendenkonto Mit dem Betreff „Hilfe für die Hundewelpen“ kannst du einen kleinen Betrag spenden und dabei helfen, die Tiere zu versorgen. Kärntner Tierschutzverein Villach Bank Austria BLZ: 12000 Konto-Nummer: 79014144400 IBAN: AT46 1200 0790 1414 4400 BIC: BKAUATWW

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 18:02 Uhr aktualisiert