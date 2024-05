Kärntner Businesslauf: Hier kommt es zu Umleitungen

Am 8. Mai

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 18:21 / ©pexels

Am kommenden Mittwoch, den 8. Mai, wird in der Klagenfurter Innenstadt der Kärntner Businesslauf stattfinden. Deshalb ist an diesem Tag zwischen 18.45 und 20 Uhr mit Behinderungen und kurzfristigen Umleitungen zu rechnen.

©STW