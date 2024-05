Tierrettung im Einsatz: Katze gerettet, verletzter Vogel versorgt

Tiere in Not

Am 6. Mai erreichte die Tierrettung ein Alarm aus Gratwein-Straßengel. Ein aufmerksamer Katzenfreund konnte eine scheue Streunerkatze anlocken und sichern, nachdem er bemerkte, dass sie eine Entzündung am Auge hatte. Die Tierrettung Steiermark hat die Katze mithilfe einer Lebendfalle aus ihrem Versteck geholt und für den Transport vorbereitet. Sie wurde in die Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria gebracht, wo sie weitere Behandlung erhielt.

Weiterer Einsatz

Während dieses Einsatzes erreichte uns bereits ein weiterer Notruf: Ein verletzter Vogel in 8401 Feldkirchen, der von einem Hund geschnappt wurde. Die besorgte Hundebesitzerin kontaktierte uns, und wir holten den kleinen Vogel ab, um ihn in den Verein für kleine Wildtiere in großer Not zu bringen.