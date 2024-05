Betrugswarnung: Dubiose Handwerker ziehen derzeit durch Kärnten

Sie kommen, klingeln an der Tür und bieten ihre Dienste an. In den vergangenen Wochen häufen sich bei der Wirtschaftskammer Kärnten Anfragen aus ganz Kärnten über mobile Handwerker, die beispielsweise Fassaden- oder Dachreinigungen anbieten. „In den meisten Fällen ist unklar, ob es sich tatsächlich um einen gemeldeten Unternehmer handelt oder nicht. Das lässt sich vor Ort auf die Schnelle auch kaum feststellen“, sagt Klaus Kronlechner, WK-Obmann der Sparte Gewerbe- und Handwerk.

Worauf man achten sollte

Nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten können große Schäden am Haus verursachen. Daher ist es jedem Fall wichtig, den Namen und die Firmenadresse des Anbieters zu kennen. „Wir empfehlen deshalb, einen Blick in das WKO Firmen A-Z zu werfen. Ein Kärntner Unternehmen garantiert nicht nur Qualität bei der Ausführung der Arbeiten durch eine solide Ausbildung, sondern auch einen Ansprechpartner vor Ort. Zudem ist die Preisgestaltung der mobilen Anbieter oft sehr undurchsichtig. In vielen Fällen wäre es für die Betroffenen günstiger gewesen, ein heimisches Unternehmen – mit Rechnung und Gewährleistung – zu engagieren. Bei Beauftragung eines Kärntner Unternehmens kann der private Hausbesitzer außerdem den Handwerkerbonus von bis zu 2.000 Euro pro Wohneinheit in Anspruch nehmen“, so Kronlechner. Generell empfiehlt es sich, vor der Auftragsvergabe mehrere Angebote einzuholen.

Mit wem habe ich es eigentlich zu tun?

Mobile Handwerker haben häufig Visitenkarten mit Telefonnummer und Internetadresse bei sich. Die Angaben im Impressum sind aber oft sehr unzureichend, insbesondere was den Firmennamen oder die Adresse betrifft. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Handwerker das Gewerbe unbefugt ausüben. Kronlechner: „Gerade bei dubiosen Anbietern ist ein ordentlicher Rücktritt dann schwierig, da nicht klar ist, wer eigentlich der Vertragspartner ist. Oft wurde bereits bezahlt und die angegebene Telefonnummer für Rückfragen ist bereits abgeschaltet. Es empfiehlt sich daher, das Autokennzeichen zu notieren. Eine Garantie ist das aber nicht, da es sich oft um einen Mietwagen handelt.“ Generell gilt: Wer sich unsicher ist, sollte lieber nachfragen und bei Verdacht auf unseriöse Anbieter das Erhebungsreferat der Wirtschaftskammer Kärnten informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 19:12 Uhr aktualisiert