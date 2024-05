Radfahrerin (77) erlitt bei Kollision mit PKW schwere Verletzungen

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit einem PKW bei der Ausfahrt von einem Lokal in Richtung Völkermarkter Straße in Klagenfurt und wollte nach rechts in Richtung Osten abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 77-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Völkermarkter Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Westen.

Radfahrerin schwer verletzt

Der Lenker des PKW blickte vor dem Losfahren nach links und übersah die von rechts kommende Fahrradlenkerin. Bei der Kollision kam die Frau mit ihrem Fahrrad zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker des PKW blieb unverletzt