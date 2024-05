12 beschädigte Autos in 13 Minuten – eingeliefert

Am 7. Mai 2024, in der Zeit von 12.05 bis 12.18 Uhr, beschädigte ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger in Innsbruck insgesamt zwölf Autos indem er bei den abgestellten PKWs gegen die gehsteigseitigen Außenspiegel trat. Der 25-Jährige konnte von der Polizei angehalten und festgenommen werden. In weiterer Folge wurde der Mann in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.