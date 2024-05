Drogen, Streit und Gewalt am Weg nach Italien: Führerschein weg

Am 7. Mai 2024, gegen 10.00 Uhr, fuhren drei niederländische Männer im Alter von 38, 35 und 24 Jahren gemeinsam in einem PKW auf der Inntalautobahn in Richtung Italien. Im Baustellenbereich auf Höhe Kematen gerieten die Männer in eine verbale Auseinandersetzung betreffend die Kosten der Italienreise. Diese zunächst verbale Auseinandersetzung artete schnell aus, sodass der 35-jährige Lenker das Fahrzeug im Baustellenbereich plötzlich auf den abgesperrten Pannenstreifen lenkte und darüber hinaus auf das Bankett geriet. Anschließend stieg der Lenker aus, zerrte den 24-Jährigen aus dem Auto und schlug zweimal auf diesen ein.

Im Drogenmilieu heimisch

Im Zuge der folgenden Amtshandlung stellte sich zudem heraus, dass alle drei Männer dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen sind und Anzeichen einer Beeinträchtigung hatten. In weiterer Folge wurde der 35-Jährige und der 24-Jährige in das Krankenhaus Hall i. T. eingeliefert. Dort wurde beim Lenker im Zuge einer klinischen Untersuchung eine Suchtgift und Medikamentenbeeinträchtigung festgestellt, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben wurde.