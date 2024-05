Ladies Run 2024: So wirkt sich das Event auf die Grazer Linien aus

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 08:10 / ©5 Minuten

Aufgrund der Veranstaltung „Ladies Run 2024“ kommt es am Samstag, 11. Mai 2024, in der Zeit von ca. 17.30 bis ca. 19 Uhr bei den Straßenbahnlinien und bei den Buslinien zu folgenden betrieblichen Einschränkungen: Der Straßenbahnbetrieb der Linien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 in der Herrengasse wird von ca. 17.30 bis ca. 19 Uhr eingestellt. Zusätzlich muss die Holding Graz die Buslinien 30, 31E, 32, 33, 39, 40 und 67 großräumig von ca. 17.30 bis 19.30 Uhr umleiten, weil die Erzherzog-Johann-Brücke, die Tegetthoffbrücke, die Radetzkybrücke und die Augartenbrücke nicht befahrbar sind.

Die Änderungen Während der Sperre (ca. 17.30 – ca. 19 Uhr) verkehren die Straßenbahnlinien wie folgt: Linie 1: Mariatrost – Jakominiplatz Linie 1: Asperngasse – Eggenberg/UKH Linie 3: Krenngasse – Jakominiplatz Linie 4: Liebenau Murpark – Jakominiplatz Linie 4: Daungasse – Reininghaus Linie 5: Puntigam – Jakominiplatz Linie 6: St. Peter – Jakominiplatz Linie 6: Daungasse – Smart City Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz Linie 7: Asperngasse – Wetzelsdorf Für die eingestellten Straßenbahn-Streckenabschnitte gibt es Ersatzverkehr mit Bussen. Welche Änderungen es im Konkreten gibt und wie die Busse am Samstag verkehren, kannst du hier nachlesen.

