Autobahn lahmgelegt: Klimaschutz-Protest sorgt für Chaos auf A23

KLIMAPOLITIK STEHT STILL 👉 A23 STEHT STILL ‼️⁰



Wir rasen mitten in die Klimakatastrophe, uns wird eine lebenswerte Zukunft verwehrt.

Die Regierung will weder auf die Menschen in diesem Land hören, noch hält sie ihre eigenen Versprechen.

👉👉 Klimaschutz in die Verfassung! pic.twitter.com/f6mwoX97Xw