400 Euro und mehr Gehalt: 8.000 Österreicher dürfen sich freuen

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 10:56 / ©Montage: Canva Pro

Rund 8.000 Beschäftigte in der österreichischen Papier- und Pappenindustrie bekommen bald mehr Gehalt: Die Kollektivvertragsverhandlungen wurden am 7. Mai nach einer vierten Verhandlungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Einigung konnte gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen in letzter Minute abgewendet werden. Damit wurde nach der Elektro- und Elektronikindustrie der zweite Abschluss im Rahmen der Industrie-Frühjahrslohnrunde erzielt.

Auch Lehrlinge bekommen mehr

Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter steigen um 7 Prozent, während die IST-Löhne und -gehälter um 6,6 Prozent angehoben werden. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten eine Teuerungsprämie von 400 Euro, die in zwei Teilen ausgezahlt wird – jeweils 200 Euro im Juni und Oktober. Auch die Lehrlingseinkommen werden um 7 Prozent erhöht. Der neue Kollektivvertrag tritt rückwirkend zum 1. Mai in Kraft. „Der Abschluss mit einer nachhaltigen Erhöhung der Löhne und Gehälter wurde erst nach langwierigen Verhandlungen und der Erhöhung des gewerkschaftlichen Drucks und der Unterstützung der Beschäftigten möglich“, zeigten sich die Verhandler der Gewerkschaften PRO-GE und GPA zufrieden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2024 um 10:59 Uhr aktualisiert