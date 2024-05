Klagenfurter will Zahlungsart aktualisieren – und verliert hunderte Euro

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 11:03 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Am heutigen Mittwoch, den 8. Mai, hat ein 58-jähriger Klagenfurter angezeigt, dass er bereits am 30. April eine Fake-E-Mail erhalten hatte. Dort sagte man ihm, er müsse seine Zahlungsart bei einem Streaming-Dienst aktualisieren. „Der Mann gab die Kreditkartennummer sowie Prüfziffer bekannt. Bei einer Kontrolle seines Bankkontos bemerkte er, dass von seinem Konto fünf Abbuchungen getätigt wurden“, erklärt die Polizei nun. Dem Klagenfurter entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.