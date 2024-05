„Grunzi“ kommt nach Kärnten: Tierschützer bringen Riesenschwein mit

Mit einem fünf Meter großen Schwein werden Tierschützer des „Vereins gegen Tierfabriken“ (VgT) in den kommenden Tagen in Villach und in Klagenfurt Halt machen. Dabei wollen sie mit „Grunzi“, so der Name des Riesenschweins, auf das Leid der Schweine auf Vollspaltboden aufmerksam machen, erklärt man in einer Aussendung. In Villach wird man dabei am Freitag, 10. Mai, zwischen 10 und 13 Uhr sein, in Klagenfurt am Samstag, 11. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr.

Rahmendaten des „Grunzi“-Besuchs: Riesenschwein „Grunzi“ in Villach: Wann: Freitag, 10. Mai, 10 bis 13 Uhr

Wo: Nikolaiplatz Riesenschwein „Grunzi“ in Klagenfurt: Wann: Samstag, 11. Mai, 9 bis 12 Uhr

Wo: Heiligengeistplatz