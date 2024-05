Von Klassik bis Punkrock – Das Highlight-Programm auf dem Schloßberg

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 11:36 / ©5min.at

Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Grazer Spielstätten, fasst das Konzept des Sommer am Berg 2024 bei der Pressekonferenz treffend zusammen: „Der Schloßberg gehört allen Genres.“ Drei Schwerpunkte prägen das Programm: Klassik, Pop/Kult/Kracher und Comedy/Kleinkunst/Kabarett. Jedes Jahr wird eine Oper aufgeführt, in dieser Saison ist es „Der Ring an einem Abend (fast) ohne Worte“, eine einzigartige Adaption von Wagners Meisterwerk. Die Hauptacts des Festivals, die sogenannten „Headliner“, umfassen Stars wie Josh, Flogging Molly, Faber und Nick Mason.

Hier sind die Highlights des diesjährigen Programms:

Musicalstars in Concert (8. Juni 2024)

SCURDIA – Markus Schirmer & Friends (4. Juli 2024) :

: Der Ring an einem Abend (fast) ohne Worte (18. & 20. August 2024) :

: Janoska Ensemble & Thomas Hampson (28. August 2024)

Kabarett und Comedy:

Michael Mittelmeier (31. Mai 2024)

Babara Balldini (13. Juni 2024)

Alex Kristag (23. Juni 2024)

Viktor Gernot & Thomas Stipsits (2. & 3. Juli 2024)

Es gibt auch Rock- und Pop-Legenden:

Nick Mason’s Saucerful of Secrets (16. Juli 2024)

Peter Cornelius (6. September 2024)

Flogging Molly (24. August 2024)

Kim Gordon (18.Juni 2024)

Musik von heute

Meute/ Springfestival Graz Opening Concert 2024 ( 30. Mai 2024)

Josh (26. & 27. Juli 2024)

Heasti präsentiert: KETTCAR (29. Juli 2024)

Faber (31. August 2024)

Es wird auch Festivals geben

Smash Festival (25. Mai 2024)

Aims Graz (8. August 2024)

Styriarte (17. Juli 2024 )

) Kammermusikfestival (25. Juli 2024)

Wie läuft es mit der Anreise?

Die „Freie Fahrt“ der Bühnen Graz gilt auch bei Veranstaltungen auf der Schloßbergbühne Kasematten. Also kannst du ganz einfach öffentlich und gratis anreisen,