Neue Führungskräfte: Frischer Wind in der steirischen Polizei

Als Sanitäter aus Leidenschaft fand Thomas Größinger nun seinen idealen Arbeitsplatz im Berufsfeld der Polizei. Als neuer Hauptsachbearbeiter für das Referat „Polizeiärztlicher Dienst“ trägt er zur Koordinierung und der Weiterentwicklung des Sanitätswesens innerhalb der steirischen Polizei bei. Mitunter ist er dabei für die berufsbegleitende Fortbildung im Bereich der Ersten Hilfe verantwortlich, die es von allen Exekutivbediensteten in regelmäßigen Abständen zu absolvieren gilt. Sein Weg bei der Polizei begann im Jahr 2011. Fortan versah er seinen Dienst in der Polizeiinspektion Graz-Jakomini. 2018 schloss er den Kurs für dienstführende Beamte ab. Seit 2021 arbeitet er im Referat des Polizeiärztlichen Dienstes, welches dem Büro für Organisation, Strategie und Dienstvollzug in der Landespolizeidirektion Steiermark angesiedelt ist.

©LPD Stmk/Huber

Neuer Inspektionskommandant in Gleisdorf

30 Jahre ist es her, dass Harald Spörk in den Exekutivdienst eingetreten ist, über 25 Jahre, dass er zum dienstführenden Beamten ernannt wurde und nur wenige Tage als ihm die Verantwortung als Inspektionskommandant von Gleisdorf in die Hände gelegt wurde. Im Laufe seiner Karriere hat Harald Spörk bereits viel erlebt. Unter anderem versah er seinen Dienst in Weiz, Leibnitz, Feldbach und Gleisdorf. Sein umfassendes Wissen konnte er durch Dienstzuteilungen beim Landeskriminalamt und im damaligen Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ausbauen. Seine Kompetenz stärkte er ebenfalls während seiner mehrjährigen Dienstverrichtung beim Einsatzkommando Cobra. Mit Dezember 2021 setzte er seinen dienstlichen Werdegang als stellvertretender Inspektionskommandant in Gleisdorf fort.

©LPD Stmk/Huber

PI Passail liegt nun in seinen Händen

In Wien nahm der polizeiliche Werdegang von Michael Pucher im Jahr 2006 seinen Anfang. Nach mehrjähriger Dienstverrichtung und der Absolvierung der Ausbildung für dienstführende Beamte verschlug es ihn schließlich im Jahr 2015 in die Steiermark. Dort wurde die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz seine dienstliche Heimat. Ländlicher wurde es für ihn im November 2024, als er sich der Funktion als stellvertretender Inspektionskommandant in Passail annahm. Nun übernimmt er nicht nur die Führung dieser Dienststelle, sondern damit verbunden auch ein motiviertes Team.

©LPD Stmk/Huber

Neuer Hauptsachbearbeiter bei der Alpinen Einsatzgruppe

Als Polizeibergführer, Flugbeobachter für sicherheitspolizeiliche Sondereinsätze, geprüfter Berg- und Skiführer sowie langjähriger Alpinpolizist ist Stefan Vollmann wahrlich ein Experte auf seinem Gebiet. Seine Erfahrung und sein umfassendes Wissen gibt er nun als neu ernannter Hauptsachbearbeiter und Landesausbildungsleiter der Alpinen Einsatzgruppe weiter. Zum Werdegang: Nach dem Eintritt in den Exekutivdienst 1999 folgten dienstliche Stationen in Spielfeld, Mürzzuschlag und Mautern. 2022 schloss er die Ausbildung für dienstführende Beamte ab und stand fortan in Leoben im Einsatz. Rund 20 Jahre seiner Dienstzeit widmete er dem Einsatzkommando Cobra.