Lokal am Hauptplatz in Linz meldet Insolvenz an

Veröffentlicht am 8. Mai 2024

Die Schuldnergesellschaft soll laut dem AKV ein Lokal am Hauptplatz in Linz betreiben, bei dem derzeit 21 Mitarbeiter beschäftigt seien. Ziel soll es sein, das Unternehmen zu sanieren und fortzuführen.

Gründe für die Insolvenz

Die Insolvenzursachen seien auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Der AKV berichtet, dass die Corona-Pandemie zu erheblichen Umsatzeinbrüchen führte, während im Jahr 2024 ein leichter Umsatzanstieg zu beobachten war. Gleichzeitig sollen jedoch die Kosten für Energie, Personal und Wareneinkäufe drastisch gestiegen sein, was die finanzielle Situation des Unternehmens belastete hätte.

Vermögenslage und betroffene Gläubiger

Die Passiva des Unternehmens werden auf etwa 231.000 Euro geschätzt. Neben den 21 Mitarbeitern sind etwa 20 weitere Gläubiger von der Insolvenz betroffen, so der AKV. Um das Unternehmen zu sanieren, wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent vorgeschlagen, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Der AKV erklärt: Die Einzelheiten des Sanierungsplans werden in den kommenden Monaten weiter entwickelt.