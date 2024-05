So früh wie noch nie: Heimische Erdbeeren eröffnen die Saison

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 12:20 / ©LK Steiermark-Danner

„Noch nie startete die Saison so früh“, erklärt Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark. Die Felder sind bereits mit hellem Stroh unterlegt, um die empfindlichen Früchte zu schützen. Zwar gab es leichte Schäden durch die Aprilfröste, die einige Blüten beeinträchtigt haben, aber Pein beruhigt die Liebhaber der heimischen Erdbeeren: „Wir können unsere Kunden dennoch gut versorgen.“

Süß, groß und aromatisch

Die außergewöhnlich guten Bedingungen in diesem Jahr haben zu besonders hohen Zuckerwerten geführt. Dies, zusammen mit der optimalen Wasserversorgung, hat Erdbeeren hervorgebracht, die größer, süßer und aromatischer sind als in den Vorjahren. Die steirische Erdbeersaison erreicht ihren Höhepunkt Ende Mai und dauert bis in die zweite Juni-Hälfte.

Erdbeeren in der Steiermark

Mit einer Anbaufläche von 180 Hektar ist die Steiermark das drittwichtigste Erdbeeranbauland in Österreich, nach Nieder- und Oberösterreich. Etwa 60 Betriebe ernten jährlich rund 3.000 Tonnen dieser vitaminreichen und kalorienarmen Früchte. Die Erdbeeren sind in erster Linie direkt ab Hof, auf den Bauernmärkten oder in den Supermärkten erhältlich. Auch die heimische Gastronomie setzt verstärkt auf regionale Erdbeeren.

Erlebnispflücken und Nachhaltigkeit

Für diejenigen, die das Pflücken selbst erleben möchten, bieten etwa 15 steirische Betriebe die Möglichkeit, ihre eigenen Erdbeeren zu ernten. Diese Selbstpflückfelder öffnen teilweise schon Ende der kommenden Woche. Die Erdbeerproduktion in der Steiermark erfolgt mit Strohunterlage, was zu einer guten CO2-Bilanz und einem tollen Humusaufbau beiträgt. Die Produktion in unbeheizten Folienhäusern verlängert die Saison und schützt die Pflanzen vor schädlichen Witterungseinflüssen.

Ein gesunder Sommergenuss

Erdbeeren sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sie sind auch gesund. Mit einem hohen Gehalt an Vitamin C und niedrigen Kalorienwerten sind sie der perfekte Snack für den Sommer. Eine kleine Schale Erdbeeren kann den Vitamin C-Bedarf eines Erwachsenen decken. Ernährungsexpertin Nicole Zöhrer empfiehlt, auf die dunkle Farbe der Erdbeeren zu achten: „Je dunkler die Erdbeeren, desto reifer und vitaminreicher sind sie.“