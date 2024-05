„Das Haus hat gebebt“: Eurofighter donnerten Ã¼ber KÃ¤rnten hinweg

Abfangmanöver im Überschallbereich – das ist es, was die Eurofighter-Piloten in dieser Woche noch bis Freitag in österreichischem Luftraum üben. Zwei Mal täglich könnte es dabei in unterschiedlichen Regionen laut werden, am heutigen Vormittag hat die Übung die Piloten nach Kärnten gebracht. Viele Menschen haben das auch deutlich gehört.

Zweite Übung bringt Eurofighter über Kärnten

So hat die zweite Übungsannahme die Piloten heute Vormittag in den Raum von Bad Gastein (Salzburg) über Heiligenblut nach Lienz (Osttirol) gebracht. Die Übung: Ein verdächtiges Luftfahrzeug musste abgefangen werden. Unter dem Posting des Bundesheers meint eine Kärntnerin sogar, dass sie zwei Mal einen heftigen Knall gehört habe und ihr Haus in St. Veit an der Glan regelrecht gebebt habe.

„Da steckt halt schon Schmalz dahinter“

Die dritte Übung, ehe die Vormittagsübungen beendet waren, führte die Piloten dann noch einmal in den Kärntner Luftraum. Auch von Spittal über Radenthein nach Althofen sind sie mit bis zu 2.000 km/h hinweg gedonnert und haben den Abfang eines verdächtigen Luftfahrzeuges geübt. Viele Kärntner haben sich unter dem Posting daraufhin gemeldet und von zwei Knallen und „spürbaren Erschütterungen“ berichtet. „Da steckt halt schon Schmalz dahinter“, meint ein Kärntner dazu.