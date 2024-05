Den Pool befüllen? Das Handy sagt, wann!

Ein cooles Projekt wurde in drei Kärntner Gemeinden aufgezogen.

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 13:14 / ©kk

„Es ist ein Pilotprojekt der Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Nockregion“, erklärt KLAR-Chefin Franziska Weineiss. Hintergrund des Projektes: Das gleichzeitige Befüllen privater Pools bringt die lokalen Wasserressourcen oft an ihre Grenzen. Um dem entgegenzuwirken und einen nachhaltigen Umgang mit Wasser zu fördern, ermöglicht der Poolfüllkalender eine zeitlich abgestimmte Befüllung innerhalb der Gemeinde. Die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig: „Indem sich Bürger für einen Termin registrieren, leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Wasserressourcen und zur Klimawandelanpassung.“

Anmeldung ist denkbar einfach

Die Anmeldung zum Poolfülltermin ist denkbar einfach: Über einen QR-Code oder direkt online wählt man seine Gemeinde aus, gibt die Adresse und Poolgröße an und kann seinen Termin bequem von zu Hause aus kostenfrei buchen. Auch eine App für das Handy geht aktuell online und sagt dann jedem Nutzer, wann er idealerweise seinen Pool vollmacht. Damit soll Überlastungen des Wassernetzes entgegengewirkt werden.

„Wichtiger Schritt“

KLAR-Chefin Weineiss: „Als besonderen Anreiz für eine frühzeitige Anmeldung werden unter allen bis zum 5. Juli registrierten Füllterminen attraktive Genusspakete pro Gemeinde für die nächste Poolparty verlost.“ Oberlassnig ergänzt: „Der Poolfüllkalender ist ein wichtiger Schritt hin zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Wasserressourcen.“ Entwickelt wurde der Kalender übrigens von Armin Egger von EGGER-IT.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2024 um 13:31 Uhr aktualisiert