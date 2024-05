Einbruch in KFZ-Werkstätte: Plaketten und Bargeld gestohlen

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 7. auf 8. Mai 2024 in eine KFZ-Werkstätte im Bezirk St. Veit/Glan durch Aufbrechen einer Hintereingangstüre und in weiterer Folge durch Einschlagen eines Bürofensters in das Gebäude ein.

Gesamtschaden noch unklar

In der Folge zwängten sie im Büro einen Möbeltresor auf und stahlen daraus Begutachtungsplaketten samt einem dazugehörigem Locher sowie einen geringfügigen Bargeldbetrag. Der entstandene Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest.