Villacher Pensionisten setzten Zeichen in der Innenstadt

Die Villacher Pensionisten setzten heute ein Zeichen in der Innenstadt.

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 14:04 / ©ÖGB Villach

„Wie das Einkommen darf auch das Alter bei Pflege und Betreuung keine Rolle spielen“, betont ÖGB-Regionalpensionistenvorsitzender Anton Kreulitsch. Er fordert gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, die täglich ihr Bestes geben, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu gewährleisten.

Pflegeberufe haben an Bedeutung gewonnen

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des steigenden Bedarfs an Pflegeleistungen haben Pflegeberufe zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Pflegekräfte stehen jeden Tag unter enormem Druck, leisten jedoch unter schwierigen Bedingungen eine herausragende Arbeit. „Die Regierung muss die Finanzierung nachhaltig sicherstellen. Zudem müssen einheitliche und hochwertige Standards im Pflege- und Betreuungsbereich gewährleistet werden“, so Kreulitsch weiter.

Mehr Staat statt privat

Neben einheitlicher Standards und der nachhaltigen Finanzierung pochen die ÖGB-Pensionisten auf den Ausbau von Palliativeinrichtungen, hochwertige, flächendeckende und leistbare Unterstützungsangebote auch für Angehörige und höhere Anfordernisse bei der Ausbildung von 24-Stunden-Betreuer:innen. „Wir wissen, dass der gesamte Gesundheits- und Pflegebereich zu einem Spielfeld privater Unternehmen geworden ist. Dagegen muss die Regierung vorgehen und vielmehr selbst investieren. Denn davon profitieren sowohl die zu pflegenden und zu betreuenden Personen jeden Alters als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Kreulitsch abschließend.