„Akuter Schaden“: Rennsteiner Brücke in Villach-Nord wird saniert

Aufgrund eines akuten Schadens an der „Rennsteiner Brücke“ in Villach-Nord an der B100 Drautalstraße muss kurzfristig eine Sanierung durchgeführt werden. Im Zuge der Arbeiten, die am Montag 13. Mai beginnen, muss die komplette Konstruktion am Fahrbahnübergang erneuert werden. „Die Verkehrssicherheit hat oberste Priorität, daher wird die Sanierung außerplanmäßig und so rasch wie möglich durchgeführt“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Maßnahmen bis 7. Juni abgeschlossen

Die Kosten belaufen sich auf 100.000 Euro und werden vom Straßenbaureferat des Landes finanziert. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, im Baustellenbereich ist eine Fahrspur gesperrt. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind voraussichtlich am 7. Juni abgeschlossen.