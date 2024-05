Summ Summ: Grazer Einkaufszentrum wird zum neuen Zuhause von Bienen

Bienen sind die bekanntermaßen fleißigsten Tiere unseres Planeten und leisten mit der Bestäubung eine wichtige Arbeit. Sie stellen für viele Ökosysteme eine Schlüsselfunktion dar und sichern den Fortbestand unzähliger Pflanzenarten. Jedoch sind die Bienen durch verschiedene Einflüsse sehr stark bedroht. MURPARK setzt sich für den Schutz der Bienen ein. In Kooperation mit einem steirischen Imker wurde ein neuer Lebensraum für drei Bienenvölker am Dach des Grazer Shopping-Centers geschaffen.

Die Wichtigkeit der Biene

Die Biene ist ein wichtiger Bestäuber. Ohne sie gäbe es einige Lebensmittel nicht, da viele Gemüse- und Obstpflanzen auf die Bestäubung der Bienen angewiesen sind. Durch den Einsatz von Pestiziden, Verringerung des Lebensraums und den Klimawandel sind sie allerdings stark bedroht. MURPARK hat sich darum bemüht, Bienen im urbanen Umfeld anzusiedeln. Der Bestäubungsbedarf ist auch im städtischen Bereich groß.

Ein neues Zuhause

MURPARK bietet ab sofort drei Bienenvölkern ein neues Zuhause. Der Imker Enver Kajtazovic hat drei Bienenvölker artgerecht auf dem MURPARK Dach positioniert. Das Dach eignet sich als perfekter Wohnraum für die Bienen, da sie es gerne warm und trocken haben und vorzugsweise in der Höhe leben. Am Dach sind sie zudem auch geschützt und werden nicht gestört. „Als Unternehmen sind wir stets bemüht, nachhaltig und mit großer ökologischer Sorgfalt tätig zu sein. Wir freuen uns daher sehr, dass drei fleißige Bienenvölker am MURPARK Dach angesiedelt wurden, die sich um die Bestäubung der Pflanzen der Innenstadt kümmern“, so Edith Münzer, Center-Managerin des MURPARK.

Was man über Bienen wissen muss

„Die Biene hat viele Feinde und überlebt ohne Imker nur sehr schwer. Den Imkern ist es wichtig, die Bienen zu halten, da sie für die Bestäubung von Pflanzen unersetzlich sind. Viele Bauern mieten mittlerweile die fleißigen Bienchen, damit die Obstpflanzen bestäubt werden und somit die Ernte gesichert wird“, erzählt Imker Enver Kajtazovic. Er selbst ist mittlerweile seit über 10 Jahren Hobby-Imker und Mitglied in zwei Imkervereinen. Zurzeit besitzt er rund 40 Bienenvölker. Der Honig aus seiner Imkerei ist vielfach preisgekrönt, letztes Jahr wurde er in der Kategorie „Honigtauhonig“ mit Gold ausgezeichnet. Am Florianiberg hat Kajtazovic 18 Bienenvölker, die von Schulklassen und Interessierten besucht werden können. Hier hält der Hobbyimker Vorträge, um das Leben der Bienen allen näher zu bringen.

MURPARK Honig

Die Bienenfamilien am MURPARK Dach bestäuben nicht nur die umliegenden Pflanzen, sondern produzieren auch leckeren Honig. Um Nahrung zu bekommen, fliegen die Bienen bis zu fünf Kilometer weit. Pro Jahr und Bienenvolk kann zwischen zehn bis 30 Kilogramm Honig erzeugt werden. Die Bienen am MURPARK Dach können bis zu 90 Kilogramm Honig produzieren. Von 3. bis 29. Juni findet im MURPARK eine edukative und interaktive Bienenausstellung statt. Unter anderem können sich Besucher bei einem Bienenlabyrinth auf die Reise durch einen Bienenstock begeben und erleben, wie Bienen arbeiten und kommunizieren.