Erste-Hilfe-Landesbewerb: Das sind die besten Ersthelfer der Steiermark

Eine Person blutet stark, eine zweite liegt regungslos daneben. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt – was ist nun zu tun, wem wird zuerst und vor allem wie geholfen? Fragen, die es im Ernstfall in Sekundenschnelle zu beantworten gilt. Und Fragen, die die 250 Jugendlichen im Rahmen des Erste-Hilfe-Landesbewerbs im Leoben City Shopping vor keine Probleme stellten. Die Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren traten in Teams und aufgeteilt auf zwei Altersgruppen (Silber: fünfte bis neunte Schulstufe, Gold: achte bis zwölfte Schulstufe) in drei spannenden Bewerbsstationen gegeneinander an – und kürten am Ende ihre wohlverdienten Sieger.

Teamgeist und Fachkompetenz

„In den Bewerbsstationen werden Erste-Hilfe-Kompetenzen sowohl theoretisch, als auch praktisch abgefragt. Dabei müssen die Jugendlichen als Teams agieren. Das fordert neben dem entsprechenden Fachwissen vor allem auch soziale Kompetenzen und Kommunikation – eindrucksvoll, wie bravourös wirklich alle Teams die ihnen gestellten Prüfungen gemeistert haben. Da können sich auch wir Erwachsenen noch Einiges abschauen“, sagt Patrick Lackner, Leiter des Jugendrotkreuzes in der Steiermark erfreut.

© Rotes Kreuz © Rotes Kreuz © Rotes Kreuz © Rotes Kreuz

Das sind die stolzen Sieger

Für ihre eindrucksvollen Leistungen wurden die Jugendlichen im Rahmen der feierlichen Siegerehrung gewürdigt. Im Silberbewerb setzte sich das Team des BG/BRG Gleisdorf durch und erzielte Platz eins. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die MS Bad Aussee und dann die MS Kirchbach. Den Goldbewerb entschied die MS Deutschlandsberg für sich. Die MS Bad Mitterndorf landete auf dem zweiten, die FS Feistritz auf dem dritten Platz. Als Sieger dürfen sich aber natürlich alle Teilnehmer fühlen. Haben sie doch bewiesen, im Ernstfall rasch und kompetent lebensrettende Erste Hilfe leisten zu können. Daher: herzliche Gratulation an alle Teilnehmer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2024 um 16:37 Uhr aktualisiert