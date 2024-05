Baustart für den Radweg am Joanneumring

Immer mehr Grazer satteln aufs Fahrrad um. Dem trägt die Stadt einmal mehr Rechnung und verteilt die Verkehrsflächen neu. Damit alle Menschen auf gesicherten und geordneten Bahnen unterwegs sein können, wird die nötige Infrastruktur geschaffen. Ein historischer Meilenstein ist dabei der neue, 350 Meter lange Radweg am Opern- beziehungsweise am Joanneumring. Die Radoffensive von Stadt Graz und Land Steiermark schafft mit dem so wichtigen Lückenschluss eine durchgängige und übergeordnete Radroute.

Von der Keplerbrücke über das Glacis, den Joanneumring und die ab diesem Sommer fertiggestellte Neutorgasse kann man dann rund um die Altstadt in die Pedale treten. Zudem wird die Schmiedgasse entlastet, weil den Radler:innen neue Wege zur Verfügung stehen.

Was wird gemacht?

Der bestehende 100 Meter lange Geh- und Radweg von der Girardigasse bis zum Eisernen Tor wird ab 13. Mai neu gebaut und ist dann bis zu 5,20 Meter breit. Vom Eisernen Tor bis zur Raubergasse entsteht zudem ein neuer, baulich getrennter Zweirichtungsradweg.

Er ist in diesem Bereich 250 Meter lang und 3 bis 4 Meter breit. Der neue Radweg führt schließlich in die bzw. aus der Raubergasse. Von dort geht’s entweder über den Radstreifen Richtung Landhausgasse weiter oder über die Kaiserfeldgasse zum neuen Radweg in die Neutorgasse. Künftig gibt es weiterhin zwei Spuren für den Kfz-Verkehr – die Leistungsfähigkeit der Straße bleibt erhalten. Statt der Kfz-Stellplätze im südlichen Bereich des Joanneumrings werden etliche Aufenthaltsflächen sowie Radabstellplätze geschaffen, der Grünraum aufgewertet und wo nötig Bäume saniert bzw. zusätzliche gepflanzt. Ab Oktober 2024 soll dieser wichtige Radweg im Herzen der Stadt fertig sein.