Polizei schnappt Wohnungs-Einbrecher Monate später

Beamte der Polizeiinspektion Wolfsberg konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen 24-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg als jenen Täter ausforschen, der am 16. Februar 2024 in Wolfsberg in einem Mehrparteienhaus gewaltsam in die Wohnung eines 35-jährigen Mannes einbrach und dort sämtliche Behältnisse durchsuchte. Gestohlen wurde von ihm nichts, es entstand jedoch Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe.