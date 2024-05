Staunen garantiert: Lange Nacht der Forschung in Klagenfurt

Schon zu Beginn des einzigartigen Events erwartet die Besucher ein Höhepunkt: Alle rund 70 Stationen präsentieren sich bei der Eröffnungsshow. Sie haben dabei jeweils nur 20 Sekunden Zeit, um die Gunst der Gäste für sich zu gewinnen. Möchte man als Besucher der Langen Nacht der Forschung alle Stationen am gemeinsamen Campus des Lakeside Parks und der Universität Klagenfurt besuchen, braucht man allein für die Wege zwischen den Stationen rund 6.000 Schritte.

Ein vielseitiges Programm erwartet euch

Die Inhalte der Stationen sind so vielfältig wie die Forschungslandschaft in Kärnten: Wie geht es Runzelbrüdern und Haarmützen in der faszinierenden Welt der Moose? Was kann Sensorik? Was ist Recht? Wie wäre es, mit einer Drohne mitzufliegen und eine Schneevermessung zu machen? Was steckt hinter dem Nutri-Score? Wofür brauchen wir die 5. Mobilfunkgeneration? Wie mächtig und vielseitig ist Artificial Intelligence? Was lernen wir, wenn wir spielen? Welche Bedeutung hat die Dunkelheit für unsere Artenvielfalt? Bei so viel Auswahl, zählt die Vorbereitung: Ab sofort ist das gesamte Programm der Langen Nacht der Forschung in Klagenfurt unter www.lnfktn.at online verfügbar.

Einige Highlights der Veranstaltung

Neben den Forschungsstationen erwarten die Gäste zahlreiche Highlights im Rahmenprogramm. So wird der international renommierte Demograph Wolfgang Lutz einen Vortrag zum Thema „Globale Bevölkerungsentwicklung: Fehlen uns in Europa die Kinder?“ um 19:30 Uhr (Hörsaal A) halten. Zu jeder vollen Stunde startet im Lakeside Park (B11, Raum Lovelace) der Virtual Reality Theater-Film „Being Hamlet“, in dem die Gäste mit einer 360-Grad-Technologie umringt von den Figuren das Drama auf völlig neue Weise erleben können. Begleitet wird das Event von einem Voting der besten Station. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2024 um 23:20 Uhr aktualisiert