Muttertag: 35 Millionen Euro Umsatz in der Steiermark

Während der Muttertag seinen Ursprung bereits 1914 in den Vereinigten Staaten hat, wurde er erst 10 Jahre später durch Marianne Hainisch, einer Pionierin der österreichischen Frauenbewegung, auch in Österreich initiiert. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria sind damit allein in der Steiermark 35 Millionen Euro Umsatz verbunden.

Blumen hoch im Kurs

Nach wie vor erfreut sich der Muttertag großer Beliebtheit: 75 Prozent aller Steirerinnen wollen an diesem Tag jemanden beschenken. Erwartungsgemäß wird mit 88 Prozent am häufigsten die eigene Mutter beschenkt. Immerhin 22 Prozent der Steirerinnen beschenken ihre Partnerinnen, 5 Prozent ihre Schwiegermütter. Die drei häufigsten Präsente umfassen Blumen/Pflanzen (59 Prozent), Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen (29 Prozent) und Dekoartikel wie zum Beispiel Fotogeschenke oder Gravuren (17 Prozent). Darauf folgen Selbstgemachtes (sei es gebastelt, gekocht oder gebacken) und Restaurantbesuche, sowie Parfums oder Kosmetika. Ein genauerer Blick darauf, welche Blumen verschenkt werden, offenbart Rosen (38 Prozent) als langjährigen Platzhirsch. Sehr beliebt sind auch Tulpen (27 Prozent der Blumen-Schenkerinnen entscheiden sich dafür), und etwa jeder Fünfte verschenkt Orchideen (22 Prozent). Gerbera (16 Prozent) und Sonnenblumen (11 Prozent) machen auch einen nicht unwesentlichen Teil der gekauften Blumen aus. Das Blumenfachgeschäft ist mit 91 Prozent dabei nach wie vor der präferierte Ort, um Blumen zu kaufen.

©WKO Steiermark Diese Grafik zeigt die Übersicht der KMU Studie.

Steirer geben um die 50 Euro aus

Die Höhe der Ausgaben beläuft sich bei denjenigen Steirerinnen, die schenken, durchschnittlich auf 50 Euro. Die Summe aller Ausgaben beträgt 35 Millionen, das bedeutet ein leichtes Plus von 2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. In etwa 8 von 10 Steirerinnen (78 Prozent) haben vor, dieses Jahr zum Muttertag gleich viel wie im Vorjahr auszugeben; 16 Prozent wollen heuer mehr ausgeben, 7 Prozent planen mit einem kleineren Budget. Nach wie vor wird der stationäre Handel (87 Prozent) dem Kauf im Internet deutlich vorgezogen, jedoch wird auch Letzteres von 26 Prozent der Schenkerinnen genutzt.

Mehr als die Hälfte feiern mit der Familie

Danach befragt, wie die Steirer*innen den Muttertag begehen wollen, geben 66 Prozent an, ihn mit der Familie feiern zu wollen. Umgekehrt wollen 20 Prozent heuer wahrscheinlich nicht feiern, 15 Prozent feiern den Tag nie. Als Mutter danach befragt, worüber sie sich am meisten freuen würde, antworten die meisten mit dem Beisammensein der Familie, Liebe, Ruhe und dem Füreinanderdasein. Auch Angehörige äußern sich ähnlich und betonen Immaterielles, wenn man sie fragt, was sich ihre Mütter am ehesten wünschen.

Muttertag wichtig für Einzelhandel

Insgesamt kann der Muttertag besonders in einem schwierigen Handelsjahr wie heuer ein wichtiger Impulsgeber für den heimischen Einzelhandel werden, ganz besonders natürlich für den Blumenfachhandel, aber auch für Drogerien, Parfümerien und den Einzelhandel mit Lebensmitteln und den Facheinzelhandel für Delikatessen und Getränken.

Methodik:

Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf einer Onlinebefragung von n=1.016 Österreicher zwischen 15 und 75 Jahren. Die Befragung erfolgte repräsentativ nach Alter und Geschlecht.