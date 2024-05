Auto prallte gegen Baum: Lenker verletzt

In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum und schlitterte anschließend über die dortige Böschung. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der PKW-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das KH Friesach gebracht. Ein an ihm durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Am PKW entstand Totalschaden.