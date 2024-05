27,6 Millionen Aufrufe: Österreicher lieben „Another Love“

Auch am Frequency begeisterte Tom Odell die Fans.

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 19:12 / ©5 Minuten

Österreich hat einen neuen Streaming-Rekordhalter: Mit 27,6 Millionen Abrufen ist „Another Love“ ab sofort der meistgestreamte Song aller Zeiten. Dies zeigt eine exklusive Sonderauswertung von GfK Entertainment. Tom Odells Ohrwurm überholt damit „Dance Monkey“ von Tones and I, der die Allzeit-Hitliste lange anführte und auf 27,5 Millionen Klicks kommt. Die Top 5 der erfolgreichsten Streaming-Hits komplettieren „Roller“ (Apache 207), „Blinding Lights“ (The Weeknd) und „Heat Waves“ (Glass Animals). Meistgestreamter Song eines österreichischen Künstlers ist „500 PS“ von RAF Camora (mit Bonez MC), der auf Rang sieben landet.

177 Mal in den Ö3 Austria Top 40

Dank 177 Platzierungen ist „Another Love“ auch der am häufigsten in der Ö3 Austria Top 40 vertretene Titel überhaupt. Andreas Gabaliers „I sing a Liad für di“ (132 Platzierungen) folgt erst mit einigem Abstand. Im Oktober 2013 eingestiegen, erzielte „Another Love“ Anfang 2014 auf Rang zwei seine bislang höchste Notierung. Nachdem er jahrelang nicht mehr in den Charts vertreten war, erlebte der Longseller ab 2021 auf TikTok und als Protesthymne ein Comeback. Aktuell steht Tom Odell mit seinem Überhit auf Platz 28.