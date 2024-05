Fußgängerin von PKW erfasst: 40-Jährige verletzt

Eine 40-jährige Kosovarin aus dem Bezirk Eferding wollte am 8. Mai 2024 gegen 9.50 Uhr in Aschach an der Donau die Stiftstraße zu Fuß queren. Dabei wurde sie von einer 89-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Die 40-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.