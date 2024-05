Muttertagsaktion: Komm zum Familienmusical „Einhörner gibt es wirklich“

Erleben ein mitreißendes Musical, das nicht nur Kinder, sondern die gesamte Familie in eine Welt voller Zauber entführt! Das bezaubernde österreichische Musical „Einhörner gibt es wirklich“ entführt das Publikum in eine faszinierende Welt, in der die Schönheit von innen kommt und die Kraft der Liebe und Freundschaft über allem steht.

„Milra“ das Einhorn auf der Reise zu ihrer wahren Schönheit

In diesem bezaubernden österreichischen Musical steht das majestätische Einhorn namens Milra Kompins im Rampenlicht. Zu Beginn ist ihre Schönheit ebenso überwältigend wie ihre Eitelkeit. Doch als sie von der „Zeit“ für ihren Hochmut bestraft wird, begibt sich Milra auf eine Reise zu ihrer wahren Schönheit. Auf ihrem Weg muss sie zahlreiche Herausforderungen meistern und lernt, dass wahre Schönheit nur durch Aufrichtigkeit und Güte erlangt wird. Gemeinsam mit ihren ungewöhnlichen Gefährten – Max, dem Abenteurer, Cordelia, der flügellosen Fee, Odina, der schlafenden Meerjungfrau, und Yuna, dem Stern ohne Leuchtkraft – begibt sie sich auf die Reise zur wahren Schönheit. Eine berührende Geschichte über Akzeptanz, Freundschaft und die Kraft der Liebe, die auch wichtige Themen wie Ausgrenzung und Mobbing einfühlsam anspricht und löst. Dabei verschiebt sich der Fokus von äußerlichen Merkmalen und Statussymbolen zu den inneren Werten. Die musikalische Palette dieses außergewöhnlichen Stücks reicht von Musical über Rock bis hin zu Pop, und mit 32 eigens komponierten Titeln, 9 Bühnenbildern und 42 Kostümen wird das Publikum in eine magische Welt getaucht.

„Christian Kolonovits von Komposition begeistert“

Dieses mitreißende Musical für die ganze Familie stammt aus der Feder der aus Kärnten stammenden und nun in Wien lebenden Künstlerin Stefanie Mayer. Ihr langjähriger Förderer und Mentor, der österreichischen Kult-Musiker und Komponist Christian Kolonovits, charakterisiert das 28-jährige musikalische Multitalent so: „Ich lernte Stefanie als Bühnenkapa-zunder mit einer großartigen Rock- und Pop Stimme bei unserer Zusammenarbeit an der Wiener Volksoper kennen. Als sie mir dann ihre ersten Kompositionen vorspielte, habe ich gewusst, dass sie ihren Weg machen wird. Das Schöne an Stefanie ist, dass sie durch ihre Power genau weiß, was sie will, alles alleine durchzieht und vom ersten bis zum letzten Ton dabei die Kontrolle übernimmt.“Einhörner gibt es wirklich!“ ist nicht nur für Klein und Groß, sondern trägt auch eine ewig gültige Botschaft in sich.

„Wenn man ganz fest daran glaubt, dann stellt man fest: “Einhörner, die gibt es wirklich!“

Die Hauptrolle des Einhorns Milra spielt und singt die Autorin und Komponistin Stefanie Mayer selbst, die in Österreich vor allem durch ihre „Starmania“-Performance vor zwei Jahren bekannt wurde. Seit ihrem neunten Lebensjahr brennt Stefanie für Musicals und spielte seit 2016 regelmäßig in Produktionen an der Volksoper Wien als Solistin. Mit ihrem eigenen Musical hat sich Stefanie Mayer einen großen Kindheitstraum erfüllt und meint dazu augenzwinkernd: „Wenn man ganz fest daran glaubt, dann stellt man fest: “Einhörner, die gibt es wirklich!“