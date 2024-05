Pferd ausgetreten: 29-Jährige schwer verletzt

Die Arbeitskollegin der Frau fand diese, nachdem sie ein lautes Geräusch gehört hat. Daraufhin wollte sie nachsehen, ob alles in Ordnung ist und fand die 29-Jährige in einer Koppel regungslos am Boden liegen. Die Arbeitskollegin setzte sofort die Rettungskette in Gang und die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Aufgrund der Lage am Unfallort kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Pferd in der Koppel ausgetreten und sie im Gesichtsbereich getroffen hat. Weitere Erhebungen dazu sind im Gange.