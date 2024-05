Dieses Wetter erwartet dich an Christi Himmelfahrt in Österreich

„Im Osten und Südosten Österreichs präsentiert sich das Wetter am Feiertag sonnig und trocken. Letzte Restwolken lichten sich rasch und einzelne Haufenwolken, die sich am Nachmittag bevorzug über den Bergspitzen bilden bleiben harmlos“, so die Wetterprognose der GeoSphere.

Hier musst du mit Regenschauern rechnen

Deutlich mehr Wolken soll es hingegen von Vorarlberg über Salzburg bis ins westliche Oberösterreich sowie auch in Teilen Osttirols, Oberkärntens und über der westlichen Steiermark geben. Hier muss außerdem bis in den Nachmittag hinein noch mit lokalen Regenschauern gerechnet werden. „In der Folge nimmt die Schauerneigung aber ab und die Wolken werden weniger“, so die Wettervorhersage weiter. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad, tagsüber steigen sie dann auf bis zu 22 Grad an.