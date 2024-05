Tödlicher Unfall in Eberndorf: Biker (46) starb noch an Ort und Stelle

Gegen 6 Uhr fuhr ein 47-jähriger Völkermarkter mit seinem Wagen auf der Mittlerner Straße (L 128) von Kühnsdorf in Fahrtrichtung Mittlern. Zur gleichen Zeit lenkte ein 46-jähriger Deutscher sein Motorrad ebenfalls auf der L 128 in die entgegengesetzte Richtung. Laut Zeugenaussagen dreier Autofahrer, welche ebenfalls in Richtung Kühnsdorf fuhren, setzte der Motorradfahrer im Bereich einer Rechtskurve zum Überholvorgang an und überholte zwei Autos. Als er das dritte Fahrzeug, einen LKW mit Kippmulde, überholte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von dem 47-jährigen Völkermarkter.

Jede Hilfe kam zu spät

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über das Auto geschleudert und blieb reglos im Straßengraben liegen. Die Reanimationsversuche durch die Ersthelfer sowie den verständigten Rettungsdienst und Notarzt verliefen negativ. Der Motorradlenker erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der zweite Unfallbeteiligte sowie sein Beifahrer, ein 57-jähriger Völkermarkter, wurden bei diesem Unfall ebenfalls verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.