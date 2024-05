ÖAMTC-Tipps: So verhältst du dich bei einem Verkehrsunfall im Ausland

„Die internationale Versicherungskarte – auch bekannt als ‚Grüne Karte‘ – sollte bei Reisen mit dem eigenen Fahrzeug ins Ausland immer dabei sein. Auch wenn sie in vielen Ländern nicht mehr als Nachweis über einen bestehenden Versicherungsschutz des Fahrzeugs notwendig ist, erspart sie oft unnötige Probleme“, erklärt ÖAMTC-Jurist Patrick Boschitz. Die Karte sei kostenlos bei der eigenen Kfz-Haftpflichtversicherung erhältlich und wird meist automatisch zugeschickt.

©ÖAMTC Kärnten

Europäischen Unfallbericht bereithalten

„Ebenfalls in jedes Handschuhfach gehört der europäische Unfallbericht, der es den Beteiligten erleichtert, den Unfallhergang genau zu dokumentieren. Inhaltlich und grafisch ist der Bericht innerhalb Europas in allen Sprachen gleich“, so Boschitz weiter. Er sei auch in der ÖAMTC-Broschüre „Alles für Ihre Reise“ zu finden, die für Mitglieder kostenlos erhältlich ist.