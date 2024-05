17-Jährige verletzt: Nächtliche Verfolgungsjagd endete im Krankenhaus

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 07:26 / ©BMI / Gerd Pachauer

3 Uhr parkte in Klagenfurt ein 19-Jähriger mit seinem Wagen aus und verursachte mit durchdrehenden Reifen ein lautes Quietschten, worauf eine Polizeistreife aufmerksam wurde. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt mit Blaulicht auf. Der 19-jährige Klagenfurter bemerkte dies, gab noch mehr Gas und flüchtete.

Wagen mähte Bäume und Plakatständer nieder

Im Bereich der Völkermarkter Straße verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, da das Heck ausbrach. Das Auto schmetterte gegen den Randstein, schlitterte über die Verkehrsinsel, riss dabei zwei Bäume und einen Plakatständer ab. Danach schleuderte das Fahrzeug in die Tiefgarageneinfahrt bei einem Haus und stieß dort gegen die Mittelsäule, bis es endgültig zum Stillstand kam. Eine bei dem 19-jährigen mitgefahrene 17-jährige Bekannte aus Klagenfurt wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Fahrer hatte keine Lenkberechtigung

Drei weitere 17-jährige Insassen aus dem Bezirk St. Veit/Glan sowie der Lenker blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, das der 19-jährige Lenker nicht im Besitze einer gültigen Lenkberechtigung ist. Der mit ihm vor Ort durchgeführte Alkomatentest verlief positiv und ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Am Wagen entstand ein Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit zwei Fahrzeugen und acht Mann.

