Sportlich: Falkenstein Singletrails wurden eröffnet

Es war ein langer und kurvenreicher Weg bis zur Eröffnung – so wie sich eben auch jetzt die ersten legalisierten Singletrails in Klagenfurt am Wörthersee präsentieren. Zahlreiche Gespräche mit Grundstückseigentümern, der Jagd- und Forstbehörde, Naturschutz, der verantwortlichen Stadtpolitik – und natürlich mit der lokalen MTB Community waren notwendig, um das Projekt zu realisieren. Hauptverantwortlich für die Umsetzung zeichnen hierbei der Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee und der Verein mtb 9020.

©kk/Tourismus Klagenfurt Die Trails sind schon freigegeben

Klagenfurt hat „ungeheures Potenzial“

Der Tourismusverband Klagenfurt hat vor etwas mehr als einem Jahr einen eigenen regionalen Radkoordinator engagiert – Lukas Krische – der zugleich Obmann des Vereins mtb 9020 ist und direkt aus der Community kommt. Klagenfurt wird von vielen Fachexperten aus der Szene ein ungeheures Potenzial im Benchmark mit vergleichbaren Großstädten in Österreich und dem Alpen-Adria Raum attestiert. Bereits jetzt jubeln Fachmagazine über die Qualität der Strecken sowie der aus nachhaltigem Material gefertigten Beschilderung für die neu geschaffenen Trails am Falkenberg. Man ist gespannt auf die weiteren geplanten Projekte wie zum Beispiel am Maria Saaler Berg.

Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden

„Besucherlenkung, Entzerrung der Ströme am Kreuzbergl – und das im Einklang mit den Grundstückseigentümern, der Jägerschaft und den Behörden wie Forst und Naturschutz ist uns bei der Entwicklung des Mountainbike-Netzes in Klagenfurt extrem wichtig“, bekräftigt Tourismus-Vorstand Adi Kulterer. „Die Bereitschaft der Grundstückseigentümer zur Kooperation ist bei diesem Vorhaben nicht hoch genug einzuschätzen; genauso wie die Qualität der Strecken für deren Entwicklung und Wartung der Verein mtb 9020 verantwortlich zeichnet“, ergänzt Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler.

Attraktive Randangebote

Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig erklärt: „Das Raderlebnis wird für viele Gäste immer buchungsrelevanter. Auf diesen Trend haben wir reagiert und investieren verstärkt in attraktive Randangebote und –Infrastruktur wie aktuell in die Singletrails am Falkenberg. Ziel ist es, das Rad- Potential vor allem auch in der Vorsaison zu nutzen und eine möglichst ganzjährige touristische Wertschöpfung zu erreichen.“

Durch Kooperationen möglich

Durch das vorbildliche Zusammenspiel der verantwortlichen Stadtpolitik und den entsprechenden Abteilungen konnten die Trails in diesem sensibelsten Erholungsgebiet von Klagenfurt realisiert werden. Sportreferent Franz Petritz kümmerte sich um die Co-Finanzierung aus dem Sportreferat, Jagd- und Forstreferentin Sandra Wassermann um die gute Einvernahme zwischen Jägerschaft, Forstbetrieben und den Projekträgern, Max Habenicht löste mit dem Stadtgartenamt rasch und unkompliziert die notwendigen Ausgleichsflächen für den Naturschutz.

Veranstaltung am 11. Mai

Ein wahres Rad- und MTB-Fest gibt es am kommenden Samstag, 11. Mai beim Felsenkeller und am Falkenberg, wenn die Trails beim „2-Rad-Fest“ mit dem SLOEnduro Day mit über 150 Teilnehmern aus sechs Nationen eröffnet werden. Live-Musik und Unterhaltung für die ganze Familie inklusive.