Wohnungsbrand in Völkendorf: Bereits zweiter Einsatz bei selber Adresse

Die Feuerwehren in Villach wurden zum nächtlichen Einsatz alarmiert

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 09:45 / ©HFW Villach

Kurz vor 2:30 Uhr morgens meldeten besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Völkendorf, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Sofort wurde durch die Feuerwehrleitstelle Villach Alarm für die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Judendorf sowie für die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Völkendorf ausgelöst. Die Einsatzadresse war bereits bekannt, da bereits vor einer Woche die Feuerwehren dorthin ausrücken mussten.

Mieterin befreit

„Als unsere Kräfte zeitgleich mit dem Kommandanten der FF Völkendorf eingetroffen waren, wurde erkannt, dass es sich um die gleiche Wohnung wie vor einer Woche handelte. So musste davon ausgegangen werden, dass sich noch Personen hinter der versperrten Türe aufhielten. Auf das Klopfen an der Türe im ersten Obergeschoss wurde nicht reagiert“, berichtet die Hauptfeuerwache Villach in einer Aussendung. Mittels hydraulischem Türöffnungswerkzeug wurde die Wohnung geöffnet, die Mieterin konnte vom Atemschutztrupp ins Freie gebracht werden, schildert Oberbrandinspektor Martin Regenfelder, Kommandant Stellvertreter der Hauptfeuerwache.

Angebranntes Kochgut

Die Dame wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Erneut wurden angebrannte Speisen am Herd als Ursache für den Rauch festgestellt. Die verkohlten Reste des Essens wurden entfernt und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter rauchfrei geblasen. Die oben erwähnten Feuerwehren standen gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz rund eine Stunde im Einsatz.