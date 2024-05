Geldregen: Kärntner wurde um 31.000 Euro reicher

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 10:00 / ©pixabay.com

Glück muss man haben – und ein Kärntner hatte es! Er tippte einen Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich, gemeinsam mit vier anderen Glückspilzen über knapp 31.000 Euro freuen. Zwei Gewinne wurden im Burgenland erzielt und ein weiterer in Niederösterreich. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin aus Niederösterreich war dabei per Quicktipp erfolgreich, alle anderen kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an.

Dreifachjackpot am Sonntag

Der kommende Sonntag steht ja bekanntlich ganz im Zeichen der Mutter. Und Lotto „6 aus 45“ bietet passend dazu die Chance auf ein außergewöhnliches Muttertagsgeschenk: Rund 3,3 Millionen Euro, verpackt in den „sechs Richtigen“. Es geht am Sonntag nämlich um einen Dreifachjackpot, da es am vergangenen Mittwoch neuerlich keinen Sechser gegeben hat.