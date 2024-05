Stadt Graz verleiht Preise fÃ¼r ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches Engagement ist eine wichtige Säule für das gute Miteinander in Graz. Wertvolle Angebote für Kinder und Jugendliche, Solidarität mit Menschen in Notlagen und die vielfältige Hilfsbereitschaft sind von besonderer Bedeutung für ein gelingendes Zusammenleben in unserer Stadt – in Sportvereinen, im Integrationsbereich oder im Sozial- und Gemeinwesen. „Ehrenamtliche Helfer leisten täglich einen wertvollen Beitrag, der seitens der Stadt Graz entsprechend wertgeschätzt werden soll. Personen, die sich freiwillig engagieren bereichern unsere Gesellschaft durch ihre gemeinnützige Arbeit. Sie sind eine wichtige Stütze und stärken den sozialen Zusammenhalt der Bevölkerung“, erklärt Gesundheits- und Integrationsstadtrat Robert Krotzer. Zum Anmeldeformular geht es hier. Dieses muss bis spätestens 31. Mai 2024 ausgefüllt werden.

Voraussetzungen und Auswahlverfahren Das eingereichte Projekt wird vorwiegend von Ehrenamtlichen durchgeführt.

Das eingereichte Projekt hat im Jahr 2023 begonnen.

Eine Fachjury wählt aus allen Einreichungen 3 Preisträgerprojekte aus. Alle drei ausgewählten Projekte erhalten den fee-Award und können sich über 700 Euro Preisgeld freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2024 um 10:53 Uhr aktualisiert