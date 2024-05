Dreifachjackpot zum Muttertag: 3,3 Millionen Euro warten

Es geht am Sonntag nämlich um einen Dreifachjackpot, da es am vergangenen Mittwoch neuerlich keinen Sechser gegeben hat. Über jeweils knapp 31.000 Euro dürfen sich jene vier Spielteilnehmer freuen, die einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt haben. Zwei Gewinne wurden im Burgenland erzielt, je einer in Kärnten und in Niederösterreich. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin aus Niederösterreich war dabei per Quicktipp erfolgreich, alle anderen kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an.

Weitere Gewinne

Ebenfalls ohne Sechser ging die LottoPlus Runde am Mittwoch zu Ende. Die Gewinnsumme kam aber dennoch „unter die Leute“, da sie auf die 52 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt wurde, die demnach jeweils rund 6.700 Euro erhielten. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 250.000 Euro erwartet. Zwei Wettscheine trugen am Mittwoch die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Beide wurden in der Steiermark gespielt und bringen ihren Besitzer da es um einen Jackpot ging, jeweils mehr als 226.000 Euro.