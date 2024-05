Schauspieler wegen versuchten Kindesmissbrauchs angeklagt

Jetzt liege die – noch nicht rechtskräftige – Anklage vor, bestätigte eine Staatsanwaltschaft-Sprecherin auf APA-Anfrage einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Der bisher unbescholtene Mime soll als Statist bei einer Produktion in einem großen Wiener Bühnenhaus Kontakte zu Mitgliedern eines Kinderchors angebahnt haben. Wie berichtet, soll Anfang Jänner die Mutter eines Betroffenen Alarm geschlagen haben. Laut den damaligen Angaben soll ihr Sohn von dem ehemaligen Statisten über Instagram kontaktiert und sexuell belästigt worden sein. Die Frau erstattete sofort Anzeige. Gegen den Mann wurde unverzüglich ein Hausverbot erlassen.

Beschuldigter soll 13-Jährigen via Social Media bedrängt haben

Zwei weitere Burschen hatten laut den Angaben der „Krone“ vom Donnerstag den Kontakt zu dem Mann abgebrochen, im Fall des 13-Jährigen sei der Beschuldigte aber hartnäckig geblieben, wie „seitenlange Chats dokumentieren“ sollen. Er wollte den Unmündigen dem Bericht zufolge via Videotelefonie zu sexuellen Handlungen überreden, angeblich mit der Absicht, dies zu filmen. Der Bub weigerte sich und vertraute sich seiner Mutter an. In seiner Beschuldigtenvernehmung habe sich der Mann tatsachengeständig gezeigt, wobei er übermäßigen Alkoholkonsum in der Vorfallsnacht geltend mache, berichtete die „Krone“. Die Anklagebehörde sehe dies als Schutzbehauptung, da er zielgerichtete Nachrichten quasi ohne Tippfehler versendet habe. (APA 09.05.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2024 um 12:10 Uhr aktualisiert