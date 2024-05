Muttertagskonzert: Opernsänger besucht Seniorenheim

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 12:33 / ©StadtKommunikation / Wajand

Seit 10 Jahren freuen sich die Bewohner des städtischen Seniorenheims über das Muttertagskonzert. Von Anfang an bis heute mit dabei war beziehungsweise ist Musiker und Entertainer Rene Rumpold. Er sorgt für gute Stimmung bei dieser Veranstaltung und begeistert die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner Stimme.

Zweimal pro Jahr besucht der Musiker die Senioren

„Seit bereits zehn Jahren tritt Rene Rumpold ehrenamtlich als Musiker für die Seniorinnen und Senioren im Hülgerthpark auf. Um diesen gemeinnützigen Einsatz zu honorieren, habe ich ihm heute den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt überreicht“, so Bürgermeister Christian Scheider. Rumpold freute sich sehr über die Auszeichnung der Stadt anlässlich seines Engagements. Zweimal pro Jahr, zu Muttertag und an Weihnachten, kommt Rene Rumpold in das Seniorenwohnheim, um die Bewohnerinnen und Bewohner musikalisch zu unterhalten.