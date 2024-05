Alkolenker (28) baut Unfall und macht sich aus dem Staub

In den frühen Morgenstunden des 9. Mai 2024 verständigten Zeugen die Polizei über einen vermutlichen alkoholisierten Fahrzeuglenker im Gemeindegebiet von Tamsweg. Wenig später stellten Polizisten den betreffenden PKW stark beschädigt in einer Wiese an der Murtalstraße fest. Der Lenker war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort und hatte auch die Kennzeichen von Fahrzeug entfernt.

Lenker hatte 1,18 Promille

Die Polizisten forschten einen 28-jährigen Ukrainer als Lenker aus und trafen diesen an seinem Wohnsitz in St. Michael an. Der Alkotest mit dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,18 Promille, weshalb ihm die Polizisten seinen Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abnahmen. Der Ukrainer veranlasste unmittelbar darauf die Abschleppung seines Fahrzeuges. Er wird wegen des Verkehrsunfalles mit Sachschaden und Fahrerflucht sowie dem alkoholisierten Lenken angezeigt.