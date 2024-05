Das sind Österreichs beliebteste Hochzeits-Locations

Love is in the air!

9. Mai 2024

Obwohl die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria für das vergangene Jahr einen Rückgang der Eheschließungen ausweisen, ist die Nachfrage nach Hochzeitslocations in ganz Österreich sehr hoch.

Alles ausgebucht? Diese Locations haben noch freie Termine

In diesem Jahr wird es sehr schwer werden, noch Top-Locations für Hochzeiten zu finden, sind sich die Betreiber der Hochzeitsportale Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Constantin Witt-Dörring (Hochzeit.click) einig. Dennoch gibt es vereinzelt Top-Hochzeitslocations, an denen sich Heiratswillige noch nach freien Terminen für dieses Jahr erkundigen können. Dazu gehören: Hochzeitsweingut Holler (Steiermark), Schloss Maria Loretto am Wörthersee, Schloss Wolfsberg, Bad Saag (alle drei Kärnten), Das View, Rössl Alm, Schloss Tratzberg (alle Tirol) und Thony’s (Vorarlberg).

Im Sommer wird am liebsten geheiratet

Die Hochzeitssaison beginnt traditionell eine Woche nach Ostern. Die meisten Eheschließungen finden jedoch in den Monaten Juli, September, August und Juni statt. Erst danach folgt der Wonnemonat Mai. Der mit Abstand beliebteste Hochzeitstag im Jahr 2024 ist der 24.08.2024 mit 4,11 Prozent aller Anfragen. Als beliebtestes Verlobungsdatum erwartet Fichtenbauer in diesem Jahr den 24.12.24.

Wie lange braucht es, eine Hochzeit zu planen?

Bei der Planungsdauer zeigt sich, dass die Paare spontaner geworden sind. So hat sich die allgemeine Planungsphase um rund drei Monate nach vorne verschoben und liegt nun zwischen neun und 15 Monaten. Rund ein Viertel feiert die Hochzeit innerhalb von sechs Monaten nach Planungsbeginn. Hochzeiten werden zunehmend zu einem Tourismusfaktor, da die Gäste immer häufiger weite Anreisen in Kauf nehmen und die Hochzeit mit einem Urlaub verbinden.

So viel geben die Österreicher aus

Die durchschnittliche Hochzeit im Jahr 2024 hat ca. 90 Gäste und liegt damit auf dem gleichen Niveau wie vor Corona. Die Kosten für eine Hochzeit mit ca. 90 Gästen liegen bei durchschnittlich 14.000 bis 18.000 Euro. Darin enthalten sind: Location, Catering, Brautkleid, Band/DJ, Fotografie, Styling, Hochzeitstorte, Kinderbetreuung, Unterhaltung und auch Hochzeitsauto. Nicht enthalten sind die Eheringe und die Flitterwochen, die sehr individuell gestaltet werden können. Feststeht: Selbst die Teuerungen lassen den Ehepaaren die Feierlaune nicht vermiesen.

Eheschließungen 2022 in den Bundesländern: Burgenland: 1 420, (+ 0,5 %)

Kärnten: 2 746, (- 8,4 %)

Niederösterreich: 8 514, (- 5,8 %)

Oberösterreich: 7 729, (- 6,6 %)

Salzburg: 2 897, (- 8,8 %)

Steiermark: 6 228, (- 7,5 %)

Tirol: 4 114, (- 4,0 %)

Vorarlberg: 2 177, (- 3,4 %)

Wien: 9 123, (- 2,1 %) Quelle: Nach vorläufigen Zahlen der Statistik Austria

Die Gewinner des World of Wedding-Location-Awards 2024

Jene Locations, die über 40.000 Hochzeitsanfragen und mehr als zehn Millionen Seitenaufrufe haben, haben von den beiden Hochzeitsportalen einen Award bekommen. Die Gewinner des World of Wedding-Location-Awards 2024 sind: Tom Almhütte (Salzburg), Winzerhotel Kolleritsch (Steiermark) und die Villa Bergzauber (Oberösterreich). Wie die Top-Locations in den einzelnen Bundesländern abgeschnitten haben, siehst du hier in den Tabellen.

Kärnten

Platz 1 Schloss Maria Loretto Platz 2 Alte Schule Platz 3 Almdorf Seinerzeit (vorübergehend geschlossen)

Burgenland

Platz 1 Himmelblau Rust Platz 2 Die Träumerei Platz 3 Das Fritz

Steiermark

Platz 1 Winzerhotel Kolleritsch Platz 2 Obstbau und Events HAAS Platz 3 Weinschloss Thaller

Niederösterreich

Platz 1 Refugium Hochstrass Platz 2 Franz von Grün Platz 3 Schloß Luberegg

Oberösterreich

Platz 1 Villa Bergzauber Platz 2 Moar Hof in Grünbach Platz 3 Presshaus Hochzeit & Location Aschach

Salzburg

Platz 1 TOM Almhütte – Hochkönig Platz 2 Die Kralleralm Platz 3 Schloss Prielau

Tirol

Platz 1 Rösslalm Platz 2 Stöttlalm Platz 3 Scholastika am Achensee

Vorarlberg

Platz 1 Rufana Alp Platz 2 Villa Maund Platz 3 Hohentwiel Schifffahrt

Wien