Großeinsatz: Schwerer Frontal-Crash forderte sechs Verletzte

Unfall-Drama an Christi Himmelfahrt: Um die Mittagszeit kam es auf der Bundesstraße 3, nahe dem Kraftwerk Ybbs, zu einer Frontalkollision zwischen zwei PKW. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Wie Medien berichten, befanden sich in einem der Fahrzeuge fünf Personen. Drei von ihnen wurden durch den Unfall im Auto eingeschlossen, eine Person sogar eingeklemmt. Im zweitbeteiligten Fahrzeug befand sich eine Person. Alle Unfallbeteiligten – insgesamt sechs Personen – erlitten Verletzungen. Drei von ihnen wurden sogar schwer verletzt. Der Unfall forderte ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettung und Polizei. Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten teilweise gesperrt.